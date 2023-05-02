Tinder выйдет с российского рынка до конца июня

Компания Match Group - владелец сервиса знакомств Tinder - заявила, что выйдет из России до 30 июня, ссылаясь на необходимость защиты прав человека.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на ежегодный отчет компании.

Таким образом Match Group станет одной из многих западных фирм, которые ушли из России после того, как РФ начала вторжение в Украину в 2022 году.

"Мы преданы делу защиты прав человека", - говорится в ежегодном отчете Match, опубликованном в понедельник.

"Наши бренды принимают меры для ограничения доступа к своим услугам в России и завершат свой выход с российского рынка до 30 июня 2023 года", - заявили в компании.

Многие поставщики цифровых услуг с небольшим количеством персонала в России, такие как Spotify и Netflix, вышли с рынка вскоре после того, как РФ начала вторжение в феврале 2022 года.

Match, чьи бренды включают приложения для знакомств, такие как Tinder, Hinge и PlentyOfFish, сделал несколько публичных заявлений о своей деятельности в России, но в марте 2022 года отметил негативное влияние на свой европейский бизнес.

Акционер Match, компания Friends Fiduciary Corp, заявила, что Match подала пример другим, связав свое решение с рисками для прав человека, с которыми сталкивается украинский народ.

Исполнительный директор Friends Fiduciary Джефф Перкинс сказал Reuters, что бизнес, который работает на доверии, имеет веские причины покинуть Россию.

"Это не очень хорошо выглядит для бренда, которому доверяют, продолжать свою деятельность в стране, где главе государства предъявлено обвинение Международным уголовным судом", - подчеркнул он.

МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина 17 марта, обвинив его в военном преступлении - незаконной депортации детей из Украины.

Экономическая правда