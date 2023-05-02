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Morgan Stanley сократит 3 тысячи рабочих мест во втором квартале – СМИ

Вторник, 2 мая 2023, 13:34 - Алексей Павлыш

Американский финансовый конгломерат Morgan Stanley планирует сократить около 3 тысяч рабочих мест во втором квартале - это станет вторым раундом сокращений за последние полгода.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.

По словам источника агентства, медленное заключение сделок и сложная экономическая среда побуждают инвестбанк пересмотреть свою численность персонала.

"Последний шаг последовал за еще одним кварталом, в котором комиссионные от инвестиционно-банковского подразделения упали, что привело к снижению общего дохода почти на 2% до 14,5 миллиардов долларов.

В прошлом месяце финансовый директор Morgan Stanley Шэрон Ешайя заявила, что "управление затратами" является приоритетом ввиду более широкой рыночной неопределенности и повышенной инфляции", - напоминает издание.

Инвестиционные банки Уолл-стрит пострадали от спада сделок, поскольку инвесторы стали более осторожными в отношении нестабильных рынков и быстрого роста процентных ставок.

Первичное публичное размещение акций также практически остановилось, поскольку стартапы откладывают дебют на рынке до улучшения настроений инвесторов.

По данным Dealogic, в первом квартале объемы сделок слияния и поглощения сократились почти вдвое по сравнению с предыдущим годом.

Генеральный директор Morgan Stanley Джеймс Горман заявил в декабре, что банк проведет "скромные" сокращения рабочих мест по всему миру, не называя точной цифры.

По состоянию на конец марта в банке работало более 82 тысяч сотрудников, и сокращение коснется почти 4% его персонала.

Экономическая правда

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