Враг ночью повредил электросети в двух областях: энергосистема стабильная

Россияне повредили обстрелами распределительные сети в Сумской и Херсонской областях, и энергосистема работает без ограничений.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

"Накануне вечером в результате обстрелов повреждены распределительные сети в Сумской области. Из-за пожара ремонтные бригады по состоянию на утро вторника пока не смогли начать ремонт и возобновить электроснабжение для потребителей", – отметили в министерстве.

Также обстрелами была повреждена сетевая инфраструктура в Херсонской области.

После массированного обстрела в ночь на 1 мая уже возобновили электроснабжение для потребителей Днепра и области. Также питаются потребители на Харьковщине и Херсонщине.

Всего за сутки энергетики смогли вернуть свет более 16 тысячам потребителей.

"Энергетическая система работает стабильно, без ограничений", - резюмировали в Минэнерго.

Экономическая правда