Спрос на новые автомобили в Украине растет: что покупали в апреле

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В апреле украинцы приобрели 5160 новых легковых автомобилей, что в 4,3 раза больше, чем в прошлом году, но спрос по сравнению с 2021 годом снизился почти вдвое - на 49%.

Об этом сообщает Ассоциация автомобилепроизводителей "Укравтопром".

По отношению к марту потребительская активность на авторынке выросла на 14%.

Лидерами на рынке в апреле стали:

японская марка Toyota – 805 регистраций;

французский Renault – 543 регистрации;

немецкая BMW – 439 проданных авто.

Также в ТОП-5 апреля попали Volkswagen, с результатом 417 ед, и Skoda – 393 авто.

"Бестселлером месяца на украинском рынке новых легковушек в очередной раз стал компактный кроссовер RENAULT Duster, который выбрали 508 покупателей", - добавили в Укравтопроме.

Всего с начала года в Украине зарегистрировали 16,4 тыс. новых легковых автомобилей, что на 32% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Экономическая правда