Спрос на новые автомобили в Украине растет: что покупали в апреле
В апреле украинцы приобрели 5160 новых легковых автомобилей, что в 4,3 раза больше, чем в прошлом году, но спрос по сравнению с 2021 годом снизился почти вдвое - на 49%.
Об этом сообщает Ассоциация автомобилепроизводителей "Укравтопром".
По отношению к марту потребительская активность на авторынке выросла на 14%.
Лидерами на рынке в апреле стали:
- японская марка Toyota – 805 регистраций;
- французский Renault – 543 регистрации;
- немецкая BMW – 439 проданных авто.
Также в ТОП-5 апреля попали Volkswagen, с результатом 417 ед, и Skoda – 393 авто.
"Бестселлером месяца на украинском рынке новых легковушек в очередной раз стал компактный кроссовер RENAULT Duster, который выбрали 508 покупателей", - добавили в Укравтопроме.
Всего с начала года в Украине зарегистрировали 16,4 тыс. новых легковых автомобилей, что на 32% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Экономическая правда