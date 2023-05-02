Нефть падает на фоне замедления активности в Китае и ожидании повышения ставок ФРС
Цены на нефть на торгах во вторник упали, поскольку слабые экономические данные из Китая и ожидания повышения процентной ставки в США давят на рынок.
Об этом сообщает Reuters.
Как изменились цены
Цена нефти Brent упала на 0,3%, или на 24 цента, до 79,07 долларов за баррель.
Американская West Texas Intermediate (WTI) упала на 0,3%, или 25 центов, до 75,41 долларов за баррель.
"Оба контрольных показателя упали более чем на 1 доллар за последнюю сессию", - говорится в обзоре.
Что повлияло на цены
Производственная деятельность в Китае неожиданно упала в апреле, это первое сокращение с декабря индекса менеджеров по закупкам в производстве.
Ожидалось, что промышленное и экономическое восстановление Китая после пандемии коронавируса повысит спрос в этом году.
Однако аналитики заявляют, что, несмотря на слабые производственные данные в Китае, есть положительные признаки восстановления, основанные на затратах во время пятидневного Дня труда в крупнейшем в мире импортере нефти.
Между тем, опрос в понедельник показал, что запасы сырой нефти в США, как ожидается, будут падать третью неделю подряд, оказывая определенную поддержку рынку.
Однако ожидается, что собираемая во вторник и среду Федеральная резервная система США повысит процентные ставки еще на 25 базисных пунктов. Повышение процентной ставки центральными банками, борющимися с инфляцией, может повлиять на нефть из-за замедления экономического роста и снижения спроса на энергоносители.
Экономическая правда