НБУ уточнил порядок вывода за границу процентов по ОВГЗ иностранными инвесторами

Национальный банк Украины (НБУ) объявил о смягчении валютных ограничений в сфере страхования и уточнении порядка проведения операций, связанных с уплатой иностранным инвесторам процентов по облигациям внутреннего госзайма (ОВГЗ).

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Так, страховщики смогут осуществлять страховые выплаты в пользу нерезидентов, а также возврат страховых платежей в пользу нерезидентов по досрочно прекращенным договорам страхования (перестрахования), которые были получены страховщиками после 24 февраля 2022 года, в том числе при наличии соответствующих судебных решений.

В НБУ напомнили, что сейчас уже разрешены операции по осуществлению страховых выплат:

иностранным ядерным пулам, которые осуществляются уполномоченным страховщиком по поручению членов объединения "Ядерный страховой пул";

по договорам международного страхования "Зеленая карта";

по договорам личного страхования, иного чем страхование жизни, на лечение в медицинских учреждениях иностранного государства, транспортировки больных, связанных со смертью граждан за рубежом (включая транспортные расходы и расходы на погребение);

по договорам страхования лиц, выезжающих за границу.

Кроме того, НБУ разблокирует валютные операции по оплате страховщиками членских взносов в международные организации и международные объединения страховщиков.

"Моторное (транспортное) страховое бюро Украины также сможет осуществлять валютные операции для уплаты членских взносов в Совет Бюро Международной системы автомобильного страхования "Зеленая карта", - пояснили в НБУ.

В то же время для возможности репатриации средств, полученных от уплаты процентов по ОВГЗ после 1 апреля 2023 года, установили дополнительное требование относительно минимального непрерывного срока владения инвестором этим ОВГЗ не менее последних 90 календарных дней подряд до момента получения процентов.

"Это будет способствовать предотвращению преждевременной репатриации инвестиций иностранными инвесторами", - говорится в сообщении.

Уточненный порядок проведения операций, связанных с уплатой иностранным инвесторам процентов по ОВГЗ, вступает в силу с 22 мая 2023 года.

Экономическая правда