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ОГТСУ начал покупать газ для собственных нужд на бирже

Пятница, 19 мая 2023, 18:29 - Анастасия Жарикова

Оператор ГТС Украины приступил к закупке природного газа для обеспечения собственной хозяйственной деятельности на организованном товарном рынке - УЭБ.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Закупки на Украинской энергетической бирже начались с 18 мая.

"Общество планирует покупать природный газ с точками поставки на виртуальной торговой точке и/или в подземных хранилищах газа со снабжением в течение текущего и следующего месяцев", - добавили в ОГОСУ.

ОГТСУ является участником биржевой торговли на краткосрочном рынке С января 2022 года ОГТСУ использует информацию о ценах краткосрочных стандартизированных продуктов УЭБ для расчета платы за суточный небаланс.

Экономическая правда

ГТС газ биржа
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