ОГТСУ начал покупать газ для собственных нужд на бирже
Пятница, 19 мая 2023, 18:29 -
Оператор ГТС Украины приступил к закупке природного газа для обеспечения собственной хозяйственной деятельности на организованном товарном рынке - УЭБ.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Закупки на Украинской энергетической бирже начались с 18 мая.
"Общество планирует покупать природный газ с точками поставки на виртуальной торговой точке и/или в подземных хранилищах газа со снабжением в течение текущего и следующего месяцев", - добавили в ОГОСУ.
ОГТСУ является участником биржевой торговли на краткосрочном рынке С января 2022 года ОГТСУ использует информацию о ценах краткосрочных стандартизированных продуктов УЭБ для расчета платы за суточный небаланс.
Экономическая правда