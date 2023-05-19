Правительство привлекло более 3 миллиардов долларов дополнительного финансирования от партнеров

Кабинет министров на заседании в пятницу, 19 мая, принял ряд решений по привлечению дополнительных финансов от международных финансовых учреждений и стран-партнеров.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

В частности, правительство привлекло ссуду от Международного банка реконструкции и развития на 500 млн долл. и грант на 1,2 млрд дол.

"Это часть крупного проекта сотрудничества общим объемом 16,4 млрд долларов плюс 1,4 млрд евро. Средства идут на выплату зарплат, пенсий, социальной помощи и медицину", – объяснил глава Кабмина.

Также правительство на заседании одобрило соглашение о привлечении займа на 1,5 млрд долларов под гарантии правительства Японии в рамках проекта поддержки политики развития и восстановления. Средства будут направлены на усиление социальной защиты и восстановления Украины.

А также члены правительства поддержали участие Украины в европейской программе "Механизм "Соединение Европы". Она является путем финансирования со стороны ЕС развития современной транспортной, энергетической и цифровой инфраструктуры. Общий бюджет программы до 2027 года составляет около 21 млрд евро.

Напоминаем:

Совет руководителей ЕБРР оценил необходимую дополнительную поддержку акционеров для работы банка в Украине в 3-5 миллиардов евро.

Экономическая правда