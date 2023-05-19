Украина пятый по объему рынок для Glovo

За более чем год войны Украина опустилась на две позиции, став пятым по объему рынком для Glovo.

Об ЭП рассказал соучредитель Glovo Саша Мишо.

"Сейчас Украина – пятый рынок среди всех стран Glovo. Когда началась большая война, мы замедлили наши операции", – сказал Мишо.

По его словам, на данный момент украинский рынок уже больше, чем был до 24 февраля. Это показывает, насколько команда смогла адаптироваться к новым реалиям.

Отмечается, что сервис Glovo оперирует в 35 украинских городах из 40, которых работал до войны.

Экономическая правда