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Украина пятый по объему рынок для Glovo

Пятница, 19 мая 2023, 15:36 - Игорь Пилипив

За более чем год войны Украина опустилась на две позиции, став пятым по объему рынком для Glovo.

Об ЭП рассказал соучредитель Glovo Саша Мишо.

"Сейчас Украина – пятый рынок среди всех стран Glovo. Когда началась большая война, мы замедлили наши операции", – сказал Мишо.

По его словам, на данный момент украинский рынок уже больше, чем был до 24 февраля. Это показывает, насколько команда смогла адаптироваться к новым реалиям.

Отмечается, что сервис Glovo оперирует в 35 украинских городах из 40, которых работал до войны.

Экономическая правда

Glovo компании бизнес услуги
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