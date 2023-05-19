Пытались "рейдернуть" завод детского питания за российские деньги: Нацполиция задержала 9 человек

Нацполиция разоблачила схему, по которой группа лиц пыталась осуществить рейдерский захват Хорольского завода детских продуктов питания под руководством политтехнолога Игоря Мизраха.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции, источники ЭП в правоохранительных органах.

Следствие установило, что в июле 2022 года с целью незаконного завладения 100% уставного капитала завода детских продуктов на Полтавщине, участники преступной группы незаконно перерегистрировали предприятие на подконтрольных лиц. Для этого они проникли в государственные реестры и подделали ряд документов.

В результате таких действий был нанесен ущерб на сумму более 250 млн грн. В Нацполиции говорят, что кроме организаторов, в группу входили лица, которые представляли силовой блок, адвокаты, нотариусы и даже "криминальный авторитет".

По данным источников ЭП в правоохранительных органах, речь идет о Хорольском заводе детских продуктов питания, который производит продукцию для детей под брендом "Малютка".

Организатором мошеннических действий, по версии следствия, является адвокат и владелец медиахолдинга. В Нацполиции говорят, что он использовал подконтрольные информационные ресурсы как инструменты давления и шантажа на бизнесменов и политиков. По данным источников ЭП среди правоохранителей, речь идет об Игоре Мизрахе.

Для финансирования сделки он привлек финансирование в размере 530 тыс долларов под руководством экс-заместителя министра сельского хозяйства РФ, отмечает следствие.

Как пишут в Нацполиции, фигурант неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей по фактам мошенничества и вымогательств.

В четверг, 18 мая, правоохранители задержали 9 основных членов преступной группировки - организаторов и участников мошеннической схемы. Полицейские провели более 50 обысков по местам проживания фигурантов, в офисных помещениях и транспортных средствах.

По результатам обысков были изъяты мобильные телефоны, документация, оружие, патроны, деньги, автомобили, "черновые записи", паспорт гражданина РФ одного из организаторов преступной группы и другие вещи.

Задержанным объявили подозрения по ряду статей Уголовного кодекса, в частности: создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней, противоправное завладение имуществом предприятия, подделка документов, злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги и служебный подлог.

Сейчас устанавливаются другие участники преступной организации и проверяется их причастность по подготовке к рейдерским захватам других предприятий на территории разных областей государства. Следствие продолжается.





