НАПК внесло индийского производителя подшипников в перечень спонсоров войны

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло индийскую компанию CK Birla Group в перечень международных спонсоров войны.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Причиной стало то, что CK Birla Group и ее дочерняя компания National Engineering Industries Limited (NEI) (бренд NBC Bearings) помогают российскому ВПК замещать критически важные европейские и американские детали для военной техники, а именно подшипники, подчеркнули в агентстве.

Там пояснили, что подшипники - критическая деталь для многих типов техники: танков, других бронированных и гусеничных машин и авиации.

"К тому же, подшипники необходимы для функционирования железной дороги - основного способа российского военного снабжения и всей российской логистики в целом. Несмотря на видимую простоту этой детали, россияне не способны производить подшипники достаточного качества и в достаточном количестве. Только в 2020 году Россия импортировала подшипников на 419 млн долл, и 55% этого объема происходило из стран Европы и Северной Америки, а прежде всего из Германии - 16%", - говорится в сообщении.

После широкомасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года европейские и американские производители подшипников покинули российский рынок.

Из-за нехватки этих деталей Уралвагонзавод и Омскктрансмаш - главные танкостроительные и танкоремонтные предприятия РФ - полностью остановились, добавили в НАПК. Значительные проблемы возникли в конструировании самолетов, кораблей, подлодок и обслуживании поездов.

По данным НАПК, одной из компаний, которая решила помочь российскому ВПК в построении и восстановлении российской армии, стала CK Birla Group и ее бренд подшипников NBC Bearings.

Так, согласно таможенным данным, за период с апреля 2022 по март 2023 года доля NBC Bearings в импорте подшипников из Индии в Россию составила 38,4%, на общую сумму $12,3 млн.

Основным покупателем в России стала группа компаний "Европейская Подшипниковая Корпорация" (ЕПК) - российский промышленный конгломерат, чья продукция активно используются в процессе изготовления локомотивов, авиации, ракетных комплексов и другой военной техники.

"Российская военная промышленность удивительно уязвима к санкциям, ведь очень зависима от импортных поставок в нескольких критических сферах - оптике, микроэлектронике, современных станках и несколько неожиданно - в подшипниках. Сегодня мы вносим в перечень международных спонсоров войны одного из производителей и поставщиков подшипников для российской военной техники - корпорацию CK Birla Group.

Мы призываем эту компанию и других производителей товаров двойного назначения отказаться от поставок продукции в государство-террориста РФ. Вы еще можете избежать репутации винтика, то бишь подшипника, путинской военной машины. Никогда не поздно отказаться от этой кровавой прибыли", - заявил председатель НАПК Александр Новиков.

Другая дочерняя компания группы CK Birla, производитель цемента Ultratech, уже попадал в санкционные новости, закупая уголь у российской СУЭК за юани для обхода долларовых санкций, напомнили в НАПК.

Экономическая правда