Маск обвинил Microsoft в несанкционированном использовании данных Twitter
Компания Twitter выдвинула обвинения Microsoft Corp в нарушении соглашения об использовании данных социальной сети.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на письмо, с которым ознакомилось агентство.
Так, адвокат владельца Twitter Илона Маска выдвинул обвинения в "несанкционированном" использовании данных Twitter со стороны Microsoft, включая передачу данных государственным учреждениям без разрешения в некоторых случаях.
В письме, адресованном генеральному директору Microsoft Сатье Наделле, адвокат Маска Алекс Спиро попросил технологического гиганта провести аудит использования контента Twitter. О письме впервые сообщила газета New York Times.
Twitter не сразу ответил на запрос Reuters о комментарии.
Согласно договору с Twitter, социальная сеть устанавливает лимиты на использование своего интерфейса прикладного программирования (API) для всех разработчиков.
"Несмотря на эти ограничения, приложения Microsoft обращались к API Twitter более 780 миллионов раз и получили более 26 миллиардов твитов только в 2022 году", - говорится в письме.
Представитель Microsoft сообщил, что в четверг компания получила запрос от юридической фирмы, представляющей интересы Twitter, с некоторыми вопросами относительно предыдущего использования бесплатных API-интерфейсов Twitter.
"Мы рассмотрим эти вопросы и ответим на них должным образом. Мы с нетерпением ждем продолжения нашего долгосрочного партнерства с компанией", - сказал представитель компании.
Обвинения Twitter прозвучали в то время, когда Илон Маск разошелся во взглядах с Microsoft относительно своей платформы искусственного интеллекта.
В апреле Маск заявил, что запустит платформу искусственного интеллекта "TruthGPT", чтобы бросить вызов предложениям от Microsoft и Google.
Он раскритиковал поддерживаемую Microsoft фирму OpenAI, стоящую за популярным чат-ботом ChatGPT, за "обучение ИИ лжи" и заявил, что OpenAI теперь стала "закрытой", "коммерческой" организацией, которая "тесно связана с Microsoft".
Он также обвинил Ларри Пейджа, соучредителя Google, в несерьезном отношении к безопасности ИИ.
Экономическая правда