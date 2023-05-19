Маск обвинил Microsoft в несанкционированном использовании данных Twitter

Компания Twitter выдвинула обвинения Microsoft Corp в нарушении соглашения об использовании данных социальной сети.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на письмо, с которым ознакомилось агентство.

Так, адвокат владельца Twitter Илона Маска выдвинул обвинения в "несанкционированном" использовании данных Twitter со стороны Microsoft, включая передачу данных государственным учреждениям без разрешения в некоторых случаях.

В письме, адресованном генеральному директору Microsoft Сатье Наделле, адвокат Маска Алекс Спиро попросил технологического гиганта провести аудит использования контента Twitter. О письме впервые сообщила газета New York Times.

Twitter не сразу ответил на запрос Reuters о комментарии.

Согласно договору с Twitter, социальная сеть устанавливает лимиты на использование своего интерфейса прикладного программирования (API) для всех разработчиков.

"Несмотря на эти ограничения, приложения Microsoft обращались к API Twitter более 780 миллионов раз и получили более 26 миллиардов твитов только в 2022 году", - говорится в письме.

Представитель Microsoft сообщил, что в четверг компания получила запрос от юридической фирмы, представляющей интересы Twitter, с некоторыми вопросами относительно предыдущего использования бесплатных API-интерфейсов Twitter.

"Мы рассмотрим эти вопросы и ответим на них должным образом. Мы с нетерпением ждем продолжения нашего долгосрочного партнерства с компанией", - сказал представитель компании.

Обвинения Twitter прозвучали в то время, когда Илон Маск разошелся во взглядах с Microsoft относительно своей платформы искусственного интеллекта.

В апреле Маск заявил, что запустит платформу искусственного интеллекта "TruthGPT", чтобы бросить вызов предложениям от Microsoft и Google.

Он раскритиковал поддерживаемую Microsoft фирму OpenAI, стоящую за популярным чат-ботом ChatGPT, за "обучение ИИ лжи" и заявил, что OpenAI теперь стала "закрытой", "коммерческой" организацией, которая "тесно связана с Microsoft".

Он также обвинил Ларри Пейджа, соучредителя Google, в несерьезном отношении к безопасности ИИ.

Экономическая правда