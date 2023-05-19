Нефть отыгрывает после падения накануне

Цены на нефть в пятницу возобновились после потери более 1% накануне, поскольку инвесторы стали осторожно оптимистичными по уменьшению риска дефолта долга США.

Об этом сообщает Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы Brent выросли на 73 цента, или 1,0%, до 76,59 долларов за баррель до 06:50 по Гринвичу.

Американская нефть West Texas Intermediate поднялась на 62 цента, или 0,9%, до 72,48 долларов.

Что повлияло на цены

Ранее на этой неделе президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти подтвердили свою цель заключить соглашение о повышении максимальной суммы федерального долга в размере 31,4 триллиона долларов, согласившись обсудить это уже в воскресенье.

Настроения остаются неоднозначными, поскольку инвесторы объединяют оптимизм по избежанию долгового дефолта США с данными об инфляции, которые могут свидетельствовать о новых повышениях процентных ставок глобальными центральными банками.

По словам двух представителей ФРС, инфляция в США, похоже, не замедляется настолько быстро, чтобы позволить Федеральному резерву приостановить свою кампанию повышения процентных ставок. Возможность дополнительного повышения ставок усугубляет беспокойство относительно слабости спроса в Соединенных Штатах.

Однако аналитики отмечают, что цены могут повыситься, поскольку они ожидают, что спрос в Китае продолжит улучшаться в течение 2023 г., что должно компенсировать замедление спроса в странах ОЭСР.

Китайские нефтепереработчики сохраняли высокие показатели, чтобы удовлетворить восстановление внутреннего спроса на топливо и создать запасы в преддверии летнего сезона путешествий.