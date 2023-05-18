АРМА ищет управителя для Дома профсоюзов в Киеве
Четверг, 18 мая 2023, 18:32 -
Национальное агентство по розыску и менеджменту активов начало конкурсный отбор управляющего Дома профсоюзов на Майдане Незалежности в столице.
Об этом сообщает пресс-служба АРМА.
Агентство получило актив на основании определения следственного судьи Печерского районного суда г. Киева от 3 апреля.
Участником конкурса может быть только юридическое лицо или физическое лицо-предприниматель, целью деятельности которых является получение прибыли. Участники должны подать заявление о согласии на участие в конкурсе, информацию о соответствии критериям, а также программу управления активом.
Прием документов продлится до 15 июня.
Экономическая правда