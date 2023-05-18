АРМА ищет управителя для Дома профсоюзов в Киеве

АРМА

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов начало конкурсный отбор управляющего Дома профсоюзов на Майдане Незалежности в столице.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Агентство получило актив на основании определения следственного судьи Печерского районного суда г. Киева от 3 апреля.

Участником конкурса может быть только юридическое лицо или физическое лицо-предприниматель, целью деятельности которых является получение прибыли. Участники должны подать заявление о согласии на участие в конкурсе, информацию о соответствии критериям, а также программу управления активом.

Прием документов продлится до 15 июня.

Экономическая правда