Детективы НАБУ начали обучение в сфере криптовалют для отслеживания незаконных активов

В НАБУ началось девятимесячное обучение с криптовалютом для более 250 детективов и аналитиков.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Более 250 детективов и аналитиков НАБУ начали изучать инструменты "современной" коррупции – криптовалютные технологии. Бюро понимает, что значительная часть украденных средств топкоррупционеры пытаются аккумулировать, использовать и скрыть в криптовалюте", - говорится в сообщении.

Тренинг "СryptoEdge: Криптовалютные технологии и методики расследования преступлений с использованием виртуальных активов" является самым масштабным в истории Бюро.

Среди экспертов – специалисты по виртуальным активам и ведущие тренеры из Украины и мира, представители криптосообщества и разработчики аналитического инструментария.

Ожидается, что во время учебы работники НАБУ повысят знания и навыки по отслеживанию и документированию незаконных криптоактивов, использованию мировых и наиболее популярных криптоинструментов, наладят соответствующую кооперацию и взаимодействие с ключевыми украинскими и мировыми криптобиржами и криптообменниками, а также оперативный обмен информацией.

"Следовательно, работники НАБУ будут интегрированы в международную экосистему крипторасследователей, а криптовалюта перестанет быть "панацеей" коррупционеров для сокрытия преступлений", - резюмировали в НАБУ.

Экономическая правда