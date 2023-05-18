Украина хочет ввести общий контроль на границе еще с двумя странами: как будет работать

Минвосстановления будет инициировать подписание Соглашения о совместном контроле на автомобильных пунктах пропуска с Венгрией и Словакией, в прошлом году переговоры по проекту начали с Польшей.

Об этом говорится в статье ЭП.

По словам замминистра инфраструктуры Сергея Деркача, договоренность с Польшей, хоть и затянулась, уже находится на этапе финализации.

Де-факто несколько общих пунктов пропуска уже работают на территории Польши, например, "Угринов", "Грушев" и "Смольница". Соглашение позволит создавать новые.

Механизм совместного контроля будет работать так: на границе украинский пограничник пропускает автомобиль на территорию польского пункта, где проверки проводятся совместно украинскими и польскими представителями. При этом украинский пункт пропуска вообще нет.

"Это вдвое ускоряет процесс, потому что уже не нужно ездить с одного места в другое. И это снимает нагрузку на бюджет, ведь не нужно строить пункт пропуска на украинской стороне. И это важно с позиции евроинтеграции", – пояснил Деркач.

Детальнее в статье: Строительство на границе идет полным ходом. Как Украина наращивает экспорт по суше

Напоминаем:

У ноябре делегации Украины и Польши начали в Варшаве первый раунд переговоров по внедрению совместного таможенного и пограничного контроля.