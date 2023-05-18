"Зерновая сделка" не предусматривает выполнения требований РФ – посол

В "зерновой сделке" не предусмотрено удовлетворение каких-либо потребностей РФ, а инициированные Россией вопросы работы аммиакопровода и снятия санкций с российских банков пока дискутируются отдельно.

Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, пишет "Укринформ".

"В самом соглашении не предусматривается удовлетворение никаких потребностей России. Соглашение предусматривает механизмы функционирования зернового коридора из украинских портов на международные рынки.

То, что Россия пытается сейчас "прицепить", - это вопросы, связанные с аммиакопроводом, со снятием санкций с банков и организаций, которые занимаются торговлей зерном и удобрениями. Эти вопросы пока находятся в дискуссии", - рассказал дипломат.

Он добавил, что ООН подписывала соглашение с РФ и соответствующий меморандум о содействии решению этих вопросов.

"Поэтому дискуссии относительно тех требований продолжаются, а зерновая инициатива должна функционировать отдельно, поскольку документ по ней был подписан именно в таком формате", - подчеркнул Боднар.

Напомним:

Вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что зерновое соглашение разблокировано, оно продолжит свое действие до 18 июля.

Ранее Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников написал, что зерновая сделка, которая позволяет Украине экспортировать урожай из трех ключевых портов через Черное море, будет продолжена.

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Экономическая правда