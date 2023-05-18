Телекомгигант BT сократит 55 тысяч рабочих мест: 10 тысяч заменит ИИ

Британский телекоммуникационный гигант BT Group планирует сократить до 55 тысяч рабочих мест до конца десятилетия (преимущественно в Британии) в связи с сокращением расходов.

Об этом пишет ВВС.

До пятой части этих сокращений придется на сферу обслуживания клиентов, поскольку персонал будет заменен технологиями, включая искусственный интеллект.

Сокращение численности персонала с нынешних 130 тыс человек включает в себя штатных работников и подрядчиков.

"Каждый раз, когда вы получаете новые технологии, вы можете получить большие изменения", - сказал главный исполнительный директор Филип Янсен.

По его словам, инструменты "генеративного ИИ", такие как ChatGPT, которые могут писать эссе, сценарии, стихи и решать проблемы компьютерного кодирования, "дают нам уверенность, что мы можем пойти еще дальше".

Янсен сказал, что искусственный интеллект сделает услуги более быстрыми, качественными и бесперебойными, добавив, что изменения не будут означать, что клиенты "будут чувствовать, что они имеют дело с роботами".

"Мы многоканальные, мы онлайн, у нас 450 магазинов, и это совсем не меняется, - добавил он.

BT, который является крупнейшим британским провайдером широкополосной и мобильной связи, сейчас продолжает расширять свою оптоволоконную сеть, отказываясь от медного кабеля. Компания заявила, что после завершения работ ей не понадобится столько персонала для строительства и обслуживания своих сетей.

Кроме того, новые, более эффективные технологии, в том числе искусственный интеллект, означают, что в будущем для обслуживания клиентов понадобится меньше людей.

Этот шаг был сделан вскоре после того, как Vodafone заявил, что сократит десятую часть своего персонала в течение следующих трех лет, сократив 11 000 рабочих мест.

Экономическая правда