Полученные САП средства от соглашений по уголовным делам будут идти на "Армию дронов"

Министерство цифровой трансформации и Специализированная антикоррупционная прокуратура подписали меморандум - теперь все средства, полученные в результате соглашений прокуроров и обвиняемых, будут идти на Армию дронов.

Об этом сообщили пресс-службы Минцифры и САП.

"Объединяемся, чтобы развивать Армию дронов в рамках UNITED24. В ходе полномасштабной войны САП продолжает эффективно бороться с коррупцией в Украине. Меморандум направит еще больше ресурсов в поддержку военных", - отметили в Минцифре.

Денежные средства, полученные в результате соглашений прокуроров и обвиняемых, будут направлены на обеспечение армии БПЛА, техникой и необходимым оборудованием.

С начала года САП уже задонатила 650 млн гривень на направление "Оборона" платформы UNITED24. На эти донаты были приобретены сотни современных беспилотников для ВСУ и ГУР, а также значительное количество БМП-2 для бригад Гвардии наступления.

"Переданная антикоррупционными органами сумма – это средства, уплаченные обвиняемыми в коррупционных преступлениях в рамках механизма соглашений в уголовных производствах. Сейчас этот вклад на счет "Оборона" Национальной платформы "UNITED 24" - один из крупнейших в 2023 году", - отметили в САП.

За время большой войны благодаря работе САП, НАБУ и ВАКС, заключенным соглашениям в уголовных производствах и применению других механизмов в пользу Вооруженных Сил Украины было перечислено более 1,7 млрд грн.

Экономическая правда