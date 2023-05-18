Права собственности на 700 тысяч компаний будут учитывать по новому

С 1 января 2024 года права собственности (доли) в обществах с ограниченной ответственностью (ООО) и обществах с дополнительной ответственностью (ОДО) сможет учитывать "Национальный депозитарий" (НДУ).

Соответствующее решение 17 мая приняла Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Сейчас права собственности в ООО и ОДО фиксируются регистраторами и отражаются в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР).

Учет долей в НДУ будет возможным в случае единогласного принятия такого решения всеми участниками компании с соответствующим закреплением в уставе. То есть это право, а не обязанность.

Компании, которые воспользуются им, но по тем или иным причинам захотят отказаться от услуг НДУ могут вернуться в учетную систему ЕГР.

Что дает компаниям перевод учета прав собственности на доли в депозитарную систему? Среди названных НДУ преимуществ стоит отметить возможность проведения собраний участников в электронной форме, более высокую степень защиты системы по сравнению с ЕГР.

Как и в случае с государственным реестром информация о владельцах долей в компаниях будет публичной, но раскрываться на сайте НДУ.

"Реализация проекта по внедрению возможности перевода учета долей в депозитарий стала ответом на запрос обществ относительно соответствующих услуг", - пояснил член правления НДУ Алексей Тарасенко.

По последним данным Государственной службы статистики, по состоянию на конец 2020 года в Украине было зарегистрировано 674 тыс ООО и 1,5 тыс ОДО.

Экономическая правда