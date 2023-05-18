В мобильном приложении "Новой почты" произошел сбой: какие услуги работают

Оператор экспресс-доставки "Новая почта" из-за технического сбоя временно не предоставляет услуги в приложении, также недоступна доставка отправлений в почтоматы.

Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook.

Из-за сбоя временно не работает мобильное приложение компании и сервис авторизации.

"Все, кто ожидает посылки в почтомат сегодня, - в ближайшее время позвонит оператор Новой почты и уточнит ваши пожелания: удобный для вас способ доставки или возможность подождать получения в почтомате", - добавили в компании.

В то же время, все услуги по отправке посылок и грузов и финансовые услуги можно получить во всех отделениях оператора. Также работают все остальные цифровые точки контакта – API, бизнес-кабинет, сайт.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы как можно быстрее возобновить работу мобильного приложения. Как только мы возобновим его работу - сразу сообщим в социальных сетях и на сайте компании", - резюмировали в Новой почте.

Экономическая правда