Все разделы
Укр / Рус

В мобильном приложении "Новой почты" произошел сбой: какие услуги работают

Четверг, 18 мая 2023, 13:10 - Анастасия Жарикова

Оператор экспресс-доставки "Новая почта" из-за технического сбоя временно не предоставляет услуги в приложении, также недоступна доставка отправлений в почтоматы.

Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook.

Из-за сбоя временно не работает мобильное приложение компании и сервис авторизации.

"Все, кто ожидает посылки в почтомат сегодня, - в ближайшее время позвонит оператор Новой почты и уточнит ваши пожелания: удобный для вас способ доставки или возможность подождать получения в почтомате", - добавили в компании.

В то же время, все услуги по отправке посылок и грузов и финансовые услуги можно получить во всех отделениях оператора. Также работают все остальные цифровые точки контакта – API, бизнес-кабинет, сайт.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы как можно быстрее возобновить работу мобильного приложения. Как только мы возобновим его работу - сразу сообщим в социальных сетях и на сайте компании", - резюмировали в Новой почте.

Экономическая правда

Новая почта услуги компании
Материалы по теме
"Новая почта" в июне откроет первые отделения в Чехии 15 мая 2023, 18:54
"Новая почта" открыла второе отделение в Литве 15 мая 2023, 11:37
"Новая почта" возобновила отправку продуктов в страны ЕС 3 мая 2023, 16:54
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте