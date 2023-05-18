В Укрэнерго рассказали, будут ли отключения потребителей при возможном дефиците летом

При возможном дефиците в энергосистеме Украины летом отключения потребителей будут применяться в последнюю очередь.

Об этом сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.

"Дефицит, который может быть в течение лета, не означает отключения потребителей. Его можно урегулировать несколькими способами и отключение потребителей – последний в перечне по приоритетности", - рассказал глава компании.

Кудрицкий добавил, что наиболее очевидным способом сбалансировать энергосистему является импорт электроэнергии из стран ЕС.

Второй – максимизировать использование нашей тепловой и гидрогенерации: тех энергоблоков, которые не будут находиться в плановых ремонтах или не повреждены российскими ракетными обстрелами.

"Мы также призываем украинских потребителей бережно потреблять энергоресурсы, особенно в вечерние часы – с 7 по 10 вечера. Пытаться переносить потребление с этих часов или на ночь или на дневные часы", - напомнил глава Укрэнерго.

Экономическая правда