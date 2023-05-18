Asus запустил официальный онлайн-магазин в Украине

Производитель электроники Asus с 16 мая 2023 года запустил в Украине официальный интернет-магазин.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Преимущества магазина: официальная продукция с фирменной гарантией, качественное обслуживание, покрытие всей Украины (за исключением временно оккупированных территорий), быстрая доставка.

Сейчас в магазине предлагаются ноутбуки ASUS и ROG, ассортимент доступных категорий товаров будет расширяться", - заявили в Asus Украина.

Отмечается, что интернет-магазин обслуживает покупателей из любых уголков Украины, за исключением временно оккупированных территорий. Доставка товаров осуществляется с помощью услуг "Новой почты" в течение 1-3 дней в зависимости от региона.

Экономическая правда