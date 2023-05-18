Цены на нефть снижаются на фоне осторожности относительно переговоров о потолке госдолга США

Цены на нефть упали в четверг, поскольку трейдеры настороженно следили за признаками прогресса в переговорах о повышении потолка госдолга США, после роста почти на 3% на предыдущей сессии на оптимизме относительно спроса на топливо в США.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 29 центов, или на 0,4%, до 76,67 доллара за баррель по состоянию на 07:05 по Гринвичу. Американская нефть марки West Texas Intermediate упала на 32 цента до 72,51 доллара за баррель.

Причины

Резкое падение запасов бензина в США из-за роста спроса до самого высокого уровня с 2021 года и оптимизм вокруг переговоров о потолке госдолга США помогли основным бенчмаркам нефти вырасти более чем на 2 доллара в среду.

Президент Джо Байден и ведущий республиканец Конгресса США Кевин Маккарти в среду подчеркнули свою решимость в ближайшее время достичь соглашения о повышении потолка госдолга федерального правительства в размере 31,4 триллиона долларов и избежать экономически катастрофического дефолта.

В четверг инвесторы "ожидали дальнейших доказательств того, что сделка состоится в ближайшее время", - сказал аналитик OANDA Эдвард Мойя.

"Нефть нуждается в четком сигнале, что экономика США избежит экономической катастрофы или что восстановление Китая набирает обороты", - сказал он.

Также на цены повлияло увеличение вероятности повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США.

Сильные апрельские экономические данные США, в дополнение к улучшению оптимизма в отношении переговоров о потолке госдолга и здоровья региональных банковских акций за одну ночь усилили ожидания рынка относительно дальнейшего повышения ставок, говорится в записке ANZ Research, опубликованной в четверг.

После многомесячного противостояния Байден и Маккарти во вторник договорились о прямых переговорах. Долговое соглашение должно быть достигнуто и одобрено обеими палатами Конгресса до того, как у правительства закончатся деньги для оплаты счетов, что может произойти уже 1 июня, напоминает агентство.

Экономическая правда