Курс валют 18 мая: гривня существенно укрепилась

В четверг, 18 мая, гривня стремительно укрепилась на "черном рынке" против доллара и евро, в кассах банков курс также укрепился, но менее существенно.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:35 курс доллара против гривни на "черном рынке" составлял 37,21 - 37,42 грн против котировок в 37,42 - 37,57 в среду.

На это же время "черный" курс евро составлял 40,51 - 40,85 грн против курса 40,86 - 41,09 грн за евро в среду.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 37,25 - 37,65 грн (курс на 17 мая - 37,3 - 37,7 грн);

Евро - 40,5 - 41,2 грн (курс на 17 мая - 40,6 - 41,3 грн).

В разрезе банков наличные курсы следующие:

Приватбанк - 37,0 - 37,5 грн;

Ощадбанк - 37,2 - 38,15 грн;

Укрэксимбанк - 37,3 - 37,8 грн;

Райффайзен - 37,2 - 37,65 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,44 грн.