РФ выделит Ирану 1,3 миллиарда евро кредита для строительства железной дороги

Россия выделит межгосударственный кредит в размере 1,3 млрд евро на строительство железнодорожного участка Решт-Астара в Иране.

Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, пишет "Коммерсантъ".

Общая стоимость проекта оценивается в 1,6 млрд евро.

Соглашение о строительстве железной дороги 17 мая, подписали при участии президента РФ Владимира Путина и президента Ирана Эбрахима Раиси.

По словам Новака, российская доля в межгосударственном кредите составляет 85%. Кредит возвратный в течение срока окупаемости этого проекта, добавил он.

Новак заявил, что объем грузооборота по железной дороге должен составлять не менее 15 млн тонн в год.

Железнодорожный участок Решт-Астара является частью международного транспортного коридора "Север-Юг" - маршрута, который позволяет РФ получить доступ к иранским портам в Персидском заливе для торговли со странами Ближнего Востока и Индийского субконтинента, пишет издание.

Участок железной дороги, который достраивали, планировали ввести в эксплуатацию до 2025 года.

Экономическая правда