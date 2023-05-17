РФ выделит Ирану 1,3 миллиарда евро кредита для строительства железной дороги
Россия выделит межгосударственный кредит в размере 1,3 млрд евро на строительство железнодорожного участка Решт-Астара в Иране.
Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, пишет "Коммерсантъ".
Общая стоимость проекта оценивается в 1,6 млрд евро.
Соглашение о строительстве железной дороги 17 мая, подписали при участии президента РФ Владимира Путина и президента Ирана Эбрахима Раиси.
По словам Новака, российская доля в межгосударственном кредите составляет 85%. Кредит возвратный в течение срока окупаемости этого проекта, добавил он.
Новак заявил, что объем грузооборота по железной дороге должен составлять не менее 15 млн тонн в год.
Железнодорожный участок Решт-Астара является частью международного транспортного коридора "Север-Юг" - маршрута, который позволяет РФ получить доступ к иранским портам в Персидском заливе для торговли со странами Ближнего Востока и Индийского субконтинента, пишет издание.
Участок железной дороги, который достраивали, планировали ввести в эксплуатацию до 2025 года.
Экономическая правда