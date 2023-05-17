Пассажиры из Белой Церкви будут добираться в Киев на 15 минут быстрее – УЗ

В "Укрзализныце" заявили, что пассажиры из Белой Церкви будут добираться в столицу за 1 час 45 минут вместо 2 часов.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram.

Так, УЗ меняет расписание движения пригородного поезда сообщением Роток - Киев, который курсирует через Белую Церковь - с 12 июня этот поезд будет отправляться со станции Роток в 06:14, приезжать в Белую Церковь в 06:20 и прибывать в Киев (пригородный вокзал станции Киев-Пас.) в 08:05.

При этом поезд будет курсировать через станции Устиновка, Фастов-2, Фастов-1, Боярка, Вишневое, Киев-Волынский и Караваевы Дачи.

Также изменения коснутся поезда №6232 Фастов-1 - Мироновка, который с 12 июня будет отправляться со станции Фастов-1 в 05:26 и прибывать в Мироновку в 07:54, добавили в УЗ.

Экономическая правда