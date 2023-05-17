Укроборонпром и немецкая Rheinmetall запустят совместное предприятие в июле

Государственный концерн "Укроборонпром" и немецкая оборонная компания Rheinmetall заключили соглашение о стратегическом партнерстве, совместное предприятие компаний заработает уже в июле.

Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.

Целью сотрудничества является укрепление оборонной промышленности Украины и ее национальной безопасности путем создания совместного предприятия.

"Благодаря своему опыту и возможностям, Rheinmetall имеет все, чтобы быть ценным и мощным партнером для Украины как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. В свою очередь Укроборонпром во главе с Юрием Гусевым является очень надежным партнером для нас", – подчеркнул исполнительный директор немецкой компании Армин Паппергер.

Основой и первым шагом для сотрудничества является техническое обслуживание и ремонт бронированной техники, переданной Украине.

В дальнейшем партнеры планируют совместно производить продукцию Rheinmetall в Украине, а также совместно разрабатывать перспективные образцы вооружения и военной техники на базе нового совместного предприятия с участием украинских и немецких специалистов.

Начало работы совместного предприятия намечено на середину июля 2023 года.

Напоминаем:

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall заключил соглашение с "Укроборонпромом" о создании совместного предприятия по ремонту танков в Украине.