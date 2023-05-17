С кем связаны крупнейшие по выручке украинские компании и сколько увеличили доход, несмотря на войну

Крупнейшие по выручке в 2022 году компании прямо или косвенно контролируются государством или входят в финансово-промышленные группы, также среди них есть доля компаний, связанных со страной-агрессором.

Об этом говорится в исследовании YouControl.

"Большинство компаний из топ-1000 по объему дохода в 2022 г. имеют связи с финансово-промышленными группами. В частности, "Систем Кэпитал Менеджмент" (46) и "Смарт-Холдинг" (23) и другие.

9 предприятий с первой 20-ки за выручкой прямо или косвенно контролируются государством.

Остальные 11 входят в состав 10 ФПГ. Так, 3 компании входят в состав "Систем кепитал менеджмент" (СКМ), среди них одна также связана с "Смарт-холдингом". Остальные – связанные с финансово-промышленными группами продуктовые ритейлеры "АТБ-МАРКЕТ" и "СИЛЬПО-ФУД", агрокомпании "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД" и "МХП", оптовые фармацевтические дистрибьюторы "БАДМ" и "ОПТИМА-ФАРМ, ЛТД". А также сеть АЗС "ОККО" и дистрибьютор табачных изделий и сопутствующих товаров ООО "ТЕДИС УКРАИНА".

YouControl

Улучшить объем дохода в 2022-м по сравнению с 2021-м удалось 7 компаниям из упомянутых первых 20-ти. Среди пяти из них рост выручки произошел более чем на 40%.

Согласно общей статистике топ-1000, около 52% улучшили свои результаты. Выручка более 43% предприятий по результатам 2022 года была ниже, сравнивая с показателем в 2021-м. Во всех остальных уровень дохода по результатам 2022 года не изменился.

Чуть более 2% от общего количества компаний удалось увеличить доход более чем в 10 раз по сравнению с 2021 г.:

поставщик газа для населения ООО "ТВОЙ ГАЗСБУТ", бенефициаром которого является олигарх Дмитрий Фирташ;

ООО "БЕРЕГОВСКОЕ ХПП", входящее в состав Украинского аграрного холдинга. Одним из совладельцев холдинга является Игорь Пукшин – бывший заместитель Главы Секретариата Президента Украины Виктора Ющенко (2006–2009 гг.).

оптовый торговец топливом в Одесской области ООО "ТЕКА ПЕТРОЛЕУМ", бенефициаром которого до ноября 2020-го был гражданин РФ Тимур Саламов.

Актуальная связь с Россией, Беларусью и Китаем имеет 8 компаний из топ 1000 крупнейших по доходам. В то же время, 6 компаний, согласно данным российского реестра юридических лиц, являются совладельцами компаний в России.