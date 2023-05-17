УЗ начала продавать больше билетов через приложение, чем через кассы

В "Укрзализныце" заявили, что доля продажи железнодорожных билетов через официальное приложение впервые превысила объемы продаж в кассах.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram.

Так, в апреле пассажиры "Укрзализныци" приобрели в приложении 22,8% от общего количества проданных билетов, в то время как в кассы обратилось 22,3% пассажиров.

В общей сложности уже 78% билетов на поезда продаются именно онлайн - в том числе через официальный сайт, чат-боты и партнерские каналы продаж, - добавили в УЗ.

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"Команда IТ-специалистов постоянно работает над улучшением и развитием онлайн-сервисов для пассажиров, все процессы оформления билетов должны быть более удобными, а сервисы - более доступными.

В одном из последних релизов мы добавили возможность купить билеты на животных и багаж до уже существующего билета - раньше это возможно было сделать исключительно в кассе. Есть еще много требований к функциональности, которые упорядочены по степени важности, и дальше продолжаем работать над улучшением наших онлайн услуг", - заявила заместитель директора департамента по вопросам информационных технологий Укрзализныци Виктория Галатин.

Экономическая правда