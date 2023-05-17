Япония выходит из рецессии на волне потребительского подъема после пандемии COVID-19

Экономика Японии вышла из рецессии и росла быстрее, чем ожидалось, в первом квартале, поскольку восстановление потребления после пандемии COVID-19 компенсировало глобальные препятствия, укрепив надежды на устойчивое восстановление.

Об этом пишет Reuters.

В то же время растущие признаки замедления роста в США, Европе и Китае омрачают перспективы экономики, зависящей от экспорта, усиливая неопределенность относительно того, как скоро Центробанк сможет свернуть свою масштабную программу стимулирования, пишет агентство.

"Потребление будет продолжать поддерживать рост, поскольку снятие ограничений, связанных с COVID, будет способствовать увеличению расходов на туризм и сферу услуг", - сказал главный экономист исследовательского института Dai-ichi Life Йошики Шинке.

"Но экономическое восстановление будет умеренным, поскольку слабый спрос на внешних рынках будет давить на экспорт. Это будет перетягивание каната между сильным внутренним спросом и вялым экспортом", - сказал он.

Третья крупнейшая экономика мира выросла на 1,6% в годовом измерении в январе-марте, свидетельствуют правительственные данные, опубликованные в среду, что значительно превысило рыночные прогнозы роста на 0,7% и стало первым ростом за три квартала.

Рост произошел после падения на 0,1% в последнем квартале 2022 года. Снижение ознаменовало два квартала сокращения подряд, что соответствует определению технической рецессии.

Частное потребление, которое составляет более половины экономики, выросло на 0,6% в январе-марте по сравнению с предыдущим кварталом, поскольку восстановление страны после пандемии увеличило расходы на услуги. Это превзошло прогнозы по росту на 0,4%.

Капитальные расходы также удивили, увеличившись на 0,9%, что превзошло прогнозы по падению на 0,4%.

Номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) Японии достиг рекордных 570,1 триллиона иен ($4,22 триллиона), чему частично способствовал рост цен, заявил министр экономики Шигеюки Гото.

Однако Гото сказал, что на фоне новых рисков необходимо быть осторожными.

"Мы должны тщательно следить за мировой экономикой, а также за влиянием финансовых рынков и ростом процентных ставок на реальную экономику", - сказал он.

Сила внутреннего спроса компенсировала слабость экспорта, который упал на 4,2% в январе-марте, что стало первым падением за шесть кварталов.

Экономическая правда