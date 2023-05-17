Маск назвал удаленную работу "морально неправильной"

СЕО Tesla и основатель SpaceX Илон Маск назвал работу из дома "морально неправильной" и оскорбляющей тех, кто должен появляться на рабочем месте.

Об этом он рассказал в интервью CNBC.

Главный исполнительный директор Tesla заявил, что работа за ноутбуком из дома снижает производительность, а также посылает неправильный сигнал работникам фабрики и другим сотрудникам, не имеющим такой возможности.

"Люди строят машины, обслуживают машины, строят дома, ремонтируют дома, производят еду, производят все, что потребляют люди. Бессмысленно предполагать, что да, они должны идти на работу, а вы нет. Это не просто дело в производительности, я считаю, что это морально неправильно", – сказал он.

Работников сферы ІТ Маск назвал "ноутбучным классом, живущим в ла-ла-ленде".

Бизнесмен был решительным сторонником политики возвращения на работу и прошлым летом выдвинул ультиматум сотрудникам Tesla, требуя от них проводить в офисе минимум 40 часов в неделю.