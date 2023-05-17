ГБР вручило подозрение подчиненному экс-министра энергетики Насалика из-за схемы на 1,5 миллиарда

Государственное бюро расследований вручило подозрение экс-руководителю одного из департаментов Министерства энергетики и угольной промышленности, а бывшему главе министерства Игорю Насалику изменили подозрение.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, источники ЭП в правоохранительных органах.

По версии следствия, по указанию Насалика подчиненный ему руководитель департамента заключал со структурами известного бизнесмена заведомо убыточные для государства сделки.

В обход постановлению правительства чиновники искусственно "списывали" коммерсантам средства за эксплуатацию государственного имущества, в результате чего бюджет с мая 2017 года по декабрь 2020 года недополучил почти 1,5 млрд грн, установили в ГБР.

Ранее УП сообщала о том, что в феврале ГБР вручило подозрение экс-министру энергетики Игорю Насалику, которого подозревали в подписании убыточных для государства сделок в пользу связанных с олигархом Дмитрием Фирташем компаний на сумму 1,5 миллиарда гривен по статье о "служебной халатности".

Однако по результатам расследования Насалику изменено подозрение на "злоупотребление служебным положением". Следствие утверждает, что он совершил указанное преступление по предварительному сговору с экс-руководителем одного из Департамента Минэнергоугля.

Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Напоминаем:

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему главе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Игорю Насалику.