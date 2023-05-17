В пиковые часы энергосистема работает на всю мощность из-за ремонтов на АЭС

В вечерние часы в энергосистеме задействуют все возможные резервы для покрытия потребления из-за ремонтов на энергоблоках АЭС, отключения света не предусматриваются.

Об этом сообщили пресс-служба Укрэнерго, Министерства энергетики.

В Укрэнерго отмечают, что производства электроэнергии пока достаточно для покрытия потребления. Однако в вечерние пиковые часы в энергосистеме задействуют все возможные резервы из-за вывода в плановый ремонт атомной генерации. Отмечается, что после интенсивной работы во время отопительного сезона существует потребность в перезагрузке топлива.

Кроме того, в ремонты вывели ряд энергоблоков ТЭС, пострадавших от российских атак зимой. Это значительно снизило доступные мощности и резервы в энергосистеме, в частности в вечерние часы.

"Однако ограничения для бытовых потребителей не планируются. Энергетическая система работает стабильно", - отметили в Минэнерго.

Импорт электроэнергии в Украину отсутствует, при этом ночью и днем, когда в энергосистеме есть избыток мощности, продолжается экспорт в Польшу и Молдову.

Прифронтовые области продолжают подвергаться постоянным обстрелам. В Донецкой области россияне ночью повредили линию электропередачи, питающую одну из шахт, шахтеров вывели. Бригады облэнерго уже восстановили питание.

Во вторник в результате боевых действий отключилась одна из линий электропередачи на Днепропетровщине, что привело к отключениям более 6 тысяч абонентов.

Из-за технологических нарушений были зафиксированы отключения электроэнергии и в Одесской области. Сейчас все потребители запитаны. В Сумской области одна из опор линии электропередачи была повреждена трактором, там продолжаются восстановительные работы.

В целом без света из-за предыдущих обстрелов остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение там, где позволяет ситуация с безопасностью.

Также на Харьковщине была восстановлена линия длиной 12 км, поврежденная с начала боевых действий. Перед тем, как энергетики могли начать ремонты, саперам пришлось обезвредить более 1000 мин.

Всего за сутки свет вернули для почти 7 тысяч потребителей.

В Укрэнерго призывают уменьшать потребление в вечерние часы с 19.00 до 22.00, чтобы помочь стабильной работе энергосистемы.









