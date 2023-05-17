Курс валют на 17 мая: сколько стоят наличные доллар и евро

В среду, 17 мая, доллар в кассах банков подорожал, а на "черном" рынке - подешевел при покупке.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:45 курс доллара против гривни на "черном рынке" составил 37,42 - 37,57 грн против котировок в 37,48 - 37,84 во вторник. Курсовой спред существенно сократился, что означает, что купить доллар стало дешевле.

На это же время "черный" курс евро составлял 40,90 - 41,08 грн против курса 40,86 - 41,09 грн за евро во вторник.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 37,3 - 37,7 грн (курс на 16 мая - 37,4 - 37,8 грн);

Евро - 40,6 - 41,3 грн (курс на 16 мая - 40,7 - 41,3 грн).

В разрезе банков наличные курсы следующие:

Приватбанк - 37,03 - 37,53 грн;

Ощадбанк - 37,2 - 38,15 грн;

Укрэксимбанк - 37,35 - 37,85 грн;

Райффайзен - 37,3 - 37,8 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,44 грн.





