Украина сможет получить от Кореи до $8 миллиардов кредитов

Украина и Корея договорились о сотрудничестве, в рамках которого предполагается получение до 8 млрд долл кредитных средств под, в частности, проекты по восстановлению.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

В среду правительства двух стран подписали предварительное соглашение по кредитам от Фонда экономического развития и сотрудничества (EDCF), подразделения Корейского Экспортно-Импортного Банка. По словам первого вице-премьер-министра экономики Юлии Свириденко, Украина включена в перечень приоритетных стран двустороннего сотрудничества с Кореей в рамках программы Официальной помощи развитию.

Она отметила, что первый транш от корейской стороны может составить до 300 млн долл и станет доступным в течение 3-4 месяцев с момента подписания второго этапа соглашения, что ожидается через месяц.

"Следующий транш до 3 млрд долл станет доступным в 2024 году с постепенным увеличением лимита до 8 млрд долл по мере наполнения пайплайна проектов. Также Украина сможет использовать корейские мощности и опыт для послевоенного восстановления разрушенной инфраструктуры, промышленных и гражданских объектов", - добавила Свириденко.

Средства будут привлечены на период до 40 лет по льготным процентам под 0,15% годовых с отсрочкой возврата тела кредита на 10 лет.

В Минэкономики надеются, что в ближайшие недели стороны завершат работу над формальностями, после чего правительства смогут представить бизнес-сообществам Украины и Кореи первые проекты под финансирование Фонда экономразвития Кореи.

Под отдельные проекты будут заключаться отдельные кредитные договоры, при этом Корея может предоставлять гранты и техническую помощь для подготовки и оценки проектов. Кроме того, планируется открытие офиса EDCF в Украине, заявили в Минэкономики.