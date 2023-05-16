Google удалит аккаунты, которыми не пользовались более двух лет

Американская компания Google, принадлежащая Alphabet, с декабря начнет удалять учетные записи, которые не использовались в течение двух лет.

Об этом компания заявила во вторник, передает Reuters.

Компания заявила, что если аккаунт Google не использовался и на него не заходили в течение двух и более лет, он может быть удален вместе со связанными данными в Google Workspace.

Это означает, что новая политика коснется аккаунтов и данных в Gmail, Документах, Диске, Встречах и Календаре, а также YouTube и Google Photos.

С сегодняшнего дня неактивные аккаунты, которые находятся под угрозой удаления, будут получать от Google предупредительные сообщения на основной и резервный электронный адрес учетной записи.

В то же время изменения касаются только личных аккаунтов Google, а не аккаунтов организаций, например компаний или университетов. В Google объясняют, что делают это с целью предотвращения угроз безопасности данных, в частности - взломам.

Ранее, в 2020 году, Google заявила, что будет удалять контент, который хранится в неактивном аккаунте, но не будет удалять саму учетную запись.