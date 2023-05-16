Годовая инфляция в Канаде в апреле выросла впервые за 10 месяцев

Годовой уровень инфляции в Канаде в апреле вырос впервые за 10 месяцев, что усилило давление на центральный банк, который снова повысил процентные ставки после того, как приостановил свою кампанию по ужесточению монетарной политики с января.

Об этом пишет Reuters.

Как сообщило Статистическое управление Канады, годовая инфляция неожиданно выросла до 4,4% в апреле. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали, что годовая инфляция снизится до 4,1% с 4,3% в марте. В месячном измерении потребительские цены выросли на 0,7% с марта, что превысило прогноз на 0,4%.

"Рынок недооценивает вероятность того, что Банк (Канады) вернется и снова повысит ставку", - сказал вице-президент по экономике рынков капитала в Scotiabank Дерек Холт.

"Я не вижу никакого замедления с точки зрения базового ценового давления", - добавил он.

Банк Канады оставил ставки без изменений на своих последних двух заседаниях, поскольку он оценивает, было ли достаточно восьми повышений ставок подряд, чтобы обуздать инфляцию, которая достигла пика в 8,1% в прошлом году.

Председатель Банка Канады Тифф Маклем заявил, что инфляция в Канаде рискует "застрять" значительно выше целевого показателя Банка Канады в 2%, и если это произойдет, центральный банк готов повысить процентные ставки еще больше.

По данным Statscan, месячная инфляция была обусловлена ценами на бензин, которые продемонстрировали самый большой месячный прирост с октября, после объявления ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

Экономическая правда