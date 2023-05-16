Индия и Россия рассчитываются в рупиях за некоторые виды ненефтяной торговли – Reuters

Индия и Россия с начала этого года осуществляют расчеты в рупиях за часть своей ненефтяной торговли.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник государственного индийского банка UCO Bank, который участвует в этих операциях, пишет Reuters.

В прошлом году Резервный банк Индии объявил о создании механизма расчетов в рупиях для внешней торговли, направленного на интернационализацию ее использования.

Россия также стремится осуществлять больше торговли в "национальных валютах и валютах дружественных стран", как заявил в апреле ее вице-премьер-министр Денис Мантуров, чтобы уменьшить свою зависимость от долларов США после санкций из-за войны в Украине.

Сейчас российский "Газпромбанк" является единственным иностранным банком, который открыл специальный рупийный счет в UCO Bank, сообщил агентству Reuters исполнительный директор UCO Сома Шанкара Прасад.

По словам Прасада, UCO получил запросы от других иностранных банков, в том числе из России, на открытие специальных счетов.

"С января произошло около 19-20 транзакций (в рупиях)... Все эти транзакции были индийским экспортом в Россию", - сказал он.

Прасад сказал, что Россия платит индийским экспортерам в рупиях из платежей, полученных на рупийный счет "Газпромбанка", за "пару" транзакций с индийскими импортерами, в том числе за приобретение индийским покупателем оборудования для измерения загрязнения.

"Мы рады, что началась двусторонняя торговля в рупиях. Она находится на очень ранней стадии зарождения, и мы надеемся, что она будет набирать обороты", - сказал он, добавив, что если обе стороны захотят, торговля нефтью может быть подчинена рупийному механизму после того, как он будет полностью установлен и протестирован.

И "Газпромбанк", и Министерство торговли и промышленности России не сразу ответили на запросы о комментариях.

Ранее в этом месяце агентство Reuters сообщило, что Индия и Россия приостановили переговоры по урегулированию торговли в рупиях, поскольку торговый баланс сместился в пользу Москвы из-за резкого роста импорта российской нефти в Нью-Дели.

Годовой товарооборот Индии с Россией за финансовый год, закончившийся 31 марта, увеличился более чем втрое - до 44,4 миллиарда долларов с 13,1 миллиарда долларов годом ранее.

По данным, полученным из торговых источников, Россия впервые опередила Ирак как крупнейший поставщик нефти в Индию в 2022/23 году.

Чтобы исправить этот торговый дисбаланс, Россия хочет расширить поставки из Индии, такие как импорт машин, компонентов и оборудования для дорожного строительства, химикатов и фармацевтических препаратов, заявил в апреле Мантуров.

Мантуров также заявил, что страны ведут переговоры о заключении соглашения о свободной торговле и двустороннего инвестиционного соглашения.

Экономическая правда