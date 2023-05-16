Все разделы
Укр / Рус

ЕБРР оценил потребности быстрого восстановления Украины в 250 миллиардов долларов инвестиций

Вторник, 16 мая 2023, 15:52 - Анастасия Жарикова

Пятилетний период послевоенного восстановления Украины потребует дополнительных инвестиций в размере около 50 миллиардов долларов в год.

Об этом говорится в отчете ЕБРР.

Банк отмечает, что быстрое восстановление стран после вооруженного конфликта не является нормой – большинство постконфликтных экономик не восстанавливается до довоенного уровня дохода на душу населения даже в долгосрочной перспективе.

Однако 29% экономик действительно достигают довоенного уровня ВВП на душу населения в течение пяти лет.

"Чтобы Украина восстановилась в течение пяти лет, ее экономика должна расти на 14% в год в течение всего этого периода. Это повысит средний ВВП до 225 млрд долл. с примерно 150 млрд долл. в 2022 году в постоянных ценах", – отмечается в сообщении .

ЕБРР добавляет, что основной общей чертой для периодов устойчивого высокого экономического роста является высокое соотношение инвестиций к ВВП.

В случае Украины удвоение уровня инвестиций (как части ВВП) требует значительного увеличения способности страны к их освоению, а также структуры управления, необходимой для разработки сложных проектов и заключения контрактов. Это также потребует соответствующего финансирования.

"В этом сценарии разницу между необходимым уровнем инвестиций и имеющимися внутренними сбережениями, вероятно, нужно будет покрыть за счет внешнего финансирования (чистый приток капитала) в размере 20% ВВП или 50 млрд долл в год", – отмечается в сообщении.

В отчете ЕБРР также отмечается важность баланса привлечения частного и государственного секторов в предыдущих постконфликтных реконструкциях вместе с важной ролью внешней помощи от двусторонних и многосторонних учреждений.

А также речь идет о полезности иностранной помощи как для преодоления краткосрочной нехватки финансирования, так и для выполнения условий проведения реформ.

ЕБРР война Украина ВВП
Материалы по теме
Украина привлечет от ЕБРР 200 миллионов для "Укрзализныци" – Шмыгаль 12 мая 2023, 18:05
ЕБРР выделил €40 миллионов кредита гиганту сантехники Cersanit на поддержку бизнеса в Украине и Польше 18 апреля 2023, 14:59
В НБУ готовят рабочую модель системы страхования военно-политических рисков 16 апреля 2023, 13:10
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте