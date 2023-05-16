ЕС одобрил первые в мире всеобъемлющие криптовалютные правила

Государства Европейского Союза во вторник окончательно одобрили первый в мире всеобъемлющий набор правил для регулирования криптоактивов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

На встрече министров финансов ЕС в Брюсселе были одобрены правила, разработанные совместно с Европейским парламентом, который одобрил их в апреле.

Регулирование рынка криптовалют стало более актуальным для регуляторов после краха криптовалютной биржи FTX.

"Последние события подтвердили настоятельную необходимость введения правил, которые лучше защитят европейцев, инвестировавших в эти активы, и предотвратят злоупотребление криптоиндустрией с целью отмывания денег и финансирования терроризма", – сказала Элизабет Свантессон, министр финансов Швеции, которая председательствует в ЕС.

Правила требуют, чтобы фирмы, которые хотят выпускать, торговать и хранить криптоактивы, токенизированные активы и стейблкоины в 27 странах Евросоюза, получили лицензию.

Криптофирмы заявляют, что хотят определенности в регулировании, оказывая давление на страны, чтобы они копировали правила ЕС, а на регуляторов – чтобы они разработали глобальные нормы для трансграничной деятельности.

Британия очертила поэтапный подход, начиная со стейблкоинов и расширяя его на неподкрепленные криптоактивы позже, но четкого графика введения правил нет.

Соединенные Штаты сосредоточились на использовании существующих правил в отношении ценных бумаг для принудительных действий в секторе, пока они решают, вводить ли новые правила и кто будет их применять.

Как сообщалось, Европарламент 20 апреля одобрил первое законодательство ЕС по отслеживанию платежей в криптовалютах, надзору в этой сфере и борьбе с отмыванием средств.

Европейская правда