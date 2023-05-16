Из-за ремонтов на электростанциях уменьшился доступный объем мощности – "Укрэнерго"

Ночная массированная ракетная и дроновая атаки россиян по Украине не нанесли новых повреждений энергетической инфраструктуре. Из-за ремонтов на электростанциях уменьшился доступный объем мощности и резервов.

Об этом заявили в "Укрэнерго".

В то же время в прифронтовых регионах в результате российских обстрелов в понедельник была повреждена одна из магистральных линий электропередачи, осуществляющая выдачу мощности электростанции на востоке страны.

"Ремонтные бригады "Укрэнерго" уже начали восстановительные работы. Также в прифронтовых областях под постоянными обстрелами врага находятся сети облэнерго", - говорится в сообщении.

В энергосистеме значительно снизился доступный объем мощности и резервов из-за остановленных на ремонт энергоблоков электростанций, которые подверглись массированным ракетным и дроновым ударам россиян в течение осени-весны, пояснили в госкомпании.

"Также продолжается сезонная ремонтная кампания на атомных электростанциях. Остановленные энергоблоки не производят электроэнергию, поэтому энергосистеме нужно активировать все доступные резервы для обеспечения потребителей электричеством", - добавили в "Укрэнерго".

При этом сейчас импорт электроэнергии в Украину не происходит. Экспорт продолжается в Польшу и Молдову только в те часы суток, когда в энергосистеме есть избыток мощности и украинские потребители обеспечены энергопитанием.

"Помочь энергосистеме стабильно работать может каждый из вас, уменьшив свое потребление в вечерние часы - с 19.00 до 22.00. Выключив несколько электроприборов или используя их днем или ночью, вы помогаете уменьшить нагрузку на энергосистему и облегчить ее балансировку", - призвали в компании.

Напомним:

Ночью россияне нанесли очередной массированный ракетно-дроновый удар по всей территории Украины. Силы ПВО сработали успешно - попаданий в объекты энергетической инфраструктуры не зафиксировано.

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Экономическая правда