Курс валют на 16 мая: доллар дорожает на "черном рынке"

Во вторник, 16 мая, наличный доллар на черном рынке подорожал против гривны, по отношению к евро гривна наоборот укрепилась.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

К 10:20 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,48 - 37,84 грн против котировок в 37,47 - 37,65 грн в понедельник.

В это же время "черный" курс евро составил 40,86 - 41,09 грн против курса 40,87 - 41,20 грн за евро в понедельник.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 37,4 – 37,8 грн (курс на 15 мая – 37,4 – 37,8 грн);

Евро – 40,7 – 41,3 грн (курс на 15 мая – 40,75 – 41,4 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 37,07 – 37,57 грн;

Ощадбанк – 37,2 – 38,15 грн;

Укрэксимбанк – 37,4 – 37,9 грн;

Райффайзен – 37,3 – 37,8 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.