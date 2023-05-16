Vodafone сократит 11 тысяч рабочих мест в течение трех лет: причины

Новая руководительница телекоммуникационного гиганта Vodafone Маргерита Делла Валле заявила во вторник, что сократит 11 тысяч рабочих мест в течение трех лет, поскольку прогнозирует падение свободного денежного потока на 1,5 млрд евро в этом году.

Об этом пишет Reuters.

Сокращение рабочих мест является крупнейшим в истории Vodafone, в котором работает около 100 тыс человек по всей Европе и Африке, что делает его одним из самых известных корпоративных брендов Британии.

"Наши результаты были недостаточно хорошими", - сказала Делла Валле, которая в прошлом месяце была назначена новым генеральным директором на постоянной основе.

"Моими приоритетами являются клиенты, простота и рост", - добавила она.

Акции Vodafone открылись падением на 4,5%, что стало самым большим падением среди индексов FTSE 100 и упали до самого низкого уровня с начала января.

"Мрачные результаты деятельности - это то, что рынки в последнее время ожидали от Vodafone, и результаты за год не изменили эту тенденцию", - сказал аналитик фондового рынка Hargreaves Lansdown Мэтт Брицман.

Делла Валле отметила, что Германия, крупнейший рынок Vodafone, демонстрирует низкие результаты, а Испания, которая в последние годы страдает от жесткой конкуренции, находится на стадии стратегического пересмотра.

Подчеркивая давление на бизнес, Vodafone заявил, что в этом финансовом году он получит 3,3 миллиарда евро денежных средств, по сравнению с 4,8 миллиарда евро за год, закончившийся в марте 2023 года. Аналитики ожидали 3,6 миллиарда евро.

За год, закончившийся в марте, давление в Германии и повышение цен на энергоносители привели к снижению основной прибыли группы Vodafone на 1,3% до 14,7 миллиарда евро, что не соответствует ее собственному прогнозу.

Vodafone заявил, что европейский телекоммуникационный рынок в течение длительного времени обеспечивал низкий доход на капитал, инвестированный в сети, а его относительные показатели со временем ухудшились.

Инвесторы-активисты и конкуренты также назвали британскую группу громоздкой и медленно реагирующей на рыночные изменения.

Делла Валле заявила, что будет максимизировать потенциал бизнес-клиентов, давнюю сильную сторону Vodafone, сосредоточившись при этом на базовых вещах, таких как обслуживание клиентов, на потребительском рынке.

Vodafone уже начал сокращать рабочие места на своих крупных рынках, уволив 1 тыс сотрудников в Италии в начале этого года, а в СМИ появилась информация о том, что компания планирует сократить около 1 300 сотрудников в Германии.

Предшественник Делла Валле Ник Рид, который ушел в отставку в декабре, заявлял о необходимости консолидации на таких крупных рынках, как Великобритания, где Vodafone ведет переговоры с конкурирующей компанией Hutchison's Three UK в течение по меньшей мере девяти месяцев.

Но во вторник Vodafone заявил, что нет никакой уверенности в том, что любая транзакция будет в конце концов согласована.

Экономическая правда