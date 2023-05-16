Как изменился рынок недвижимости и в каких регионах возобновили строительство - исследование

Продажи недвижимости на первичном рынке в прошлом году уменьшились в 8-12 раз, на вторичном рынке – втрое.

Об этом свидетельствуют данные исследования ЛУН.

"По оценке продаж, посчитанной по данным опросов девелоперов в Синдикативном исследовании от ЛУН, продажи на первичном рынке уменьшились в 8-12 раз в 2022 году по сравнению с 2021 годом", - говорится в исследовании.

По данным Минюста, продажи на вторичном рынке за год войны снизились в 3 раза. В 2022 году на вторичном рынке было продано около 100 тыс. квартир, тогда как в 2021 – 320 тыс.

По состоянию на май по сравнению с довоенным уровнем более 90% ЖК в западных регионах Украины открыли продажи квартир в новостройках. В Киеве продажи открыли 79% ЖК.

Также уже возобновили продажи 36% Запорожских ЖК, несмотря на непосредственную близость к зоне активных боевых действий, Харьковских — 26%, Днепропетровских — 71%. В Херсонской области продажи еще не открывались.

ЛУН

В ЛУН подчеркнули, что речь идет о тех ЖК, которые продавали квартиры и до 24 февраля 2022 года, в которых уже были сделки по продаже или отметившие на своих ресурсах, которые их открыли.

Что касается возобновления строительства, 54% Киевских ЖК возобновили строительство на май 2023 года, Херсонские пока не возобновили, 32% Запорожских, 17% Харьковских и 71% Днепропетровских ЖК возобновили строительство.

ЛУН

Экономическая правда