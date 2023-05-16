Оккупанты в очередной раз обстреляли одну из ТЭС – ДТЭК
Вторник, 16 мая 2023, 11:57 -
Вечером 15 мая в результате обстрелов снова пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК Энерго.
Об этом сообщили в ДТЭК.
В компании добавили, что обошлось без пострадавших.
"В результате атаки повреждено оборудование ТЭС. После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации их последствий", - говорится в сообщении.
В ДТЭК подчеркнули, что это уже третья атака на генерирующие предприятия компании с начала мая. Всего с сентября прошлого года теплоэлектростанции ДТЭК Энерго были атакованы 33 раза.
Напомним:
Ночью россияне нанесли очередной массированный ракетно-дроновый удар по всей территории Украины. Силы ПВО сработали успешно - попаданий в объекты энергетической инфраструктуры не зафиксировано.
Экономическая правда