Оккупанты в очередной раз обстреляли одну из ТЭС – ДТЭК

Вечером 15 мая в результате обстрелов снова пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК Энерго.

Об этом сообщили в ДТЭК.

В компании добавили, что обошлось без пострадавших.

"В результате атаки повреждено оборудование ТЭС. После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации их последствий", - говорится в сообщении.

В ДТЭК подчеркнули, что это уже третья атака на генерирующие предприятия компании с начала мая. Всего с сентября прошлого года теплоэлектростанции ДТЭК Энерго были атакованы 33 раза.

Напомним:

Ночью россияне нанесли очередной массированный ракетно-дроновый удар по всей территории Украины. Силы ПВО сработали успешно - попаданий в объекты энергетической инфраструктуры не зафиксировано.

Экономическая правда