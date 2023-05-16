"Укрзализныця" получила от USAID 105 генераторов на 2,7 миллиона долларов

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Агентство США по международному развитию (USAID) 16 мая передало "Укрзализныце" 105 дизель-генераторов.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Эта помощь на сумму 2,7 млн долларов поможет "Укрзализныце", одному из операторов системы распределения в Украине, обеспечить резервное электроснабжение более 100 тыс. потребителей и будет способствовать бесперебойной перевозке пассажиров и грузов в пределах Украины, добавили в компании.

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"Украинская железнодорожная сеть является одной из самых разветвленных в Европе, имеет более 20 тыс км пути, из которых 45% электрифицировано. Генераторы, предоставленные USAID в рамках Проекта энергетической безопасности, будут установлены на ключевых станциях основных маршрутов движения пассажирских и грузовых поездов.

Они помогут "Укрзализныце" обеспечить резервное электроснабжение для тяговых подстанций, железнодорожной автоматики и телекоммуникационных устройств, и поддерживать бесперебойную оперативно-технологическую связь со смежными операторами системы распределения", - заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

"С начала полномасштабной войны России против Украины, Соединенные Штаты поддерживают Украину, чтобы обеспечить бесперебойную работу объектов критической инфраструктуры, одним из которых является "Укрзализныця". Правительство США через Агентство США по международному развитию (USAID) предоставило сто генераторов государственному железнодорожному перевозчику "Укрзализныця", которые являются частью более 3300 предоставленных Украине генераторов с начала полномасштабной войны России против Украины.

Эти генераторы усилят энергетическую устойчивость Укрзализныци путем резервирования электроснабжения для более 100 тыс. потребителей и содействия бесперебойной перевозке пассажиров и грузов в пределах Украины. Правительство США продолжает поддерживать Украину в обеспечении ее храброй нации всеми необходимыми ресурсами для построения мирного, безопасного и стабильного будущего", - заявила посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Эта зима показала, что мы должны быть готовы к любым вызовам. Не только обеспечивать бесперебойную работу УЗ, но и выполнять социальную функцию для наших людей. Несмотря на постоянные обстрелы, не было отменено ни одного поезда, наши вокзалы стали настоящими "Крепостями несокрушимости", где всегда были свет и тепло. Огромную помощь мы получили и продолжаем получать от наших партнеров.

Особенно хочу поблагодарить Агентство США по международному развитию и посольство США в Украине, которые не прекращают сотрудничество с целью обеспечения потребностей украинской железной дороги в оборудовании, необходимом для стабильной работы объектов критической инфраструктуры, обеспечения электроэнергией станций систем распределения и безопасности движения поездов. Очередная партия промышленных генераторов будет использована на таких объектах в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Киевской и Львовской областях", - добавил председатель правления УЗ Евгений Лященко.

Железнодорожная сеть Украины полностью интегрирована с сетями соседних стран: Беларуси, Молдовы, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии.

Генераторы, предоставленные USAID "Укрзализныце", позволят бесперебойно перевозить пассажиров и грузы в Украину и из Украины, добавили в компании.

Отмечается, что USAID и "Укрзализныця" будут продолжать сотрудничество с целью удовлетворения потребностей украинской железной дороги для стабильной работы объектов критической инфраструктуры, обеспечения электроснабжения для станций систем распределения и безопасности движения железнодорожного транспорта.

Экономическая правда