Ночная атака по Украине стоила России минимум 120 миллионов долларов

В ночь на 16 мая Россия потратила на очередную массированную атаку по Украине минимум 119,08 млн долл.

Об этом свидетельствуют расчеты ЭП по данным Командования воздушных сил.

Командование воздушных сил ВСУ

Ночью враг выпустил по Украине:

6 ракет аэробалистиных ракет "Кинжал";

9 крылатых ракет "Калибр";

3 баллистические/зенитные ракеты (тип уточняется);

6 ударных БПЛА Shahed-136/131;

3 БПЛА "Орлан", SuperCam.

По данным Forbes, ракета "Калибр" стоит 6,5 млн долл, то есть общая стоимость выпущенных снарядов ночью составляет 58,5 млн долл.

Гиперзвуковая ракета Х-47 "Кинжал" может стоить от 10 млн долл, общая стоимость 6 пусков - 60 млн долл.

Иранские ударные беспилотники Shahed-136/131, согласно информации в открытых источниках, стоят от 20 тыс долл до 50 тыс долл за единицу. В среднем, 6 таких БПЛА стоили 280 тыс долл.

Российский беспилотник "Орлан-10" стоит, по оценке Генштаба, 100 тыс долл. Данных по цене беспилотника SuperCam в открытых источниках нет, поэтому допустим, что она близка к цене БПЛА "Орлан-10". Следовательно, 3 дрона стоили 300 тыс долл.

Итак, в целом ракеты и беспилотники, выпущенные по Украине в ночь на 18 мая, стоили 119,08 млн долл.