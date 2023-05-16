Все разделы
Укр / Рус

Ночная атака по Украине стоила России минимум 120 миллионов долларов

Вторник, 16 мая 2023, 11:02 - Анастасия Жарикова

В ночь на 16 мая Россия потратила на очередную массированную атаку по Украине минимум 119,08 млн долл.

Об этом свидетельствуют расчеты ЭП по данным Командования воздушных сил.

<p><span style=
Командование воздушных сил ВСУ

Ночью враг выпустил по Украине:

  • 6 ракет аэробалистиных ракет "Кинжал";
  • 9 крылатых ракет "Калибр";
  • 3 баллистические/зенитные ракеты (тип уточняется);
  • 6 ударных БПЛА Shahed-136/131;
  • 3 БПЛА "Орлан", SuperCam.

По данным Forbes, ракета "Калибр" стоит 6,5 млн долл, то есть общая стоимость выпущенных снарядов ночью составляет 58,5 млн долл.

Гиперзвуковая ракета Х-47 "Кинжал" может стоить от 10 млн долл, общая стоимость 6 пусков - 60 млн долл.

Иранские ударные беспилотники Shahed-136/131, согласно информации в открытых источниках, стоят от 20 тыс долл до 50 тыс долл за единицу. В среднем, 6 таких БПЛА стоили 280 тыс долл.

Российский беспилотник "Орлан-10" стоит, по оценке Генштаба, 100 тыс долл. Данных по цене беспилотника SuperCam в открытых источниках нет, поэтому допустим, что она близка к цене БПЛА "Орлан-10". Следовательно, 3 дрона стоили 300 тыс долл.

Итак, в целом ракеты и беспилотники, выпущенные по Украине в ночь на 18 мая, стоили 119,08 млн долл.

война оружие Россия Украина
Материалы по теме
В результате ночного обстрела попаданий в объекты энергоинфраструктуры нет – Минэнерго 16 мая 2023, 10:37
Как Россия ворует украинские зерновые рынки 16 мая 2023, 09:30
Более 40% украинских беженцев смогли найти работу в Эстонии 16 мая 2023, 09:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте