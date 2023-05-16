Цены на нефть почти не изменились на фоне планов США пополнить запасы и смешанных прогнозов по Китаю

Фьючерсы на нефть торгуются в боковом тренде во вторник после того, как более слабые, чем ожидалось, данные из Китая омрачили перспективы спроса со стороны крупнейшего мирового импортера нефти, в то время как планы США пополнить свои сратегические резервы поддерживали цены.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1 цент, или на 0,1%, до 75,24 доллара за баррель к 06:50 по Гринвичу, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate стоила 71,1 доллара за баррель, что на 1 цент, или на 0,01% ниже.

Оба индекса выросли более чем на 1% в понедельник, прервав 3-сессионную серию потерь.

Причины

Министерство энергетики США заявило в понедельник, что купит 3 миллиона баррелей сырой нефти для стратегических резервов с поставкой в августе, и попросило подать предложения до 31 мая.

"Рынок получил толчок от ожиданий, что выкуп нефти для стратегического резерва США продолжится, если цены на нефть WTI упадут до уровня 70 долларов за баррель или ниже", - сказал аналитик Fujitomi Securities Тошитака Тадзава.

"За этим ростом также стояло стремление некоторых инвесторов к выгодной цене после недавнего резкого падения", - сказал он.

Цены на нефть оказались под давлением позже в ходе сессии, поскольку данные из Китая, которые показали, что рост промышленного производства и розничных продаж в апреле оказался ниже прогнозов, свидетельствовали о том, что экономика №2 в мире потеряла динамику в начале второго квартала.

Тем не менее, рост объемов переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах Китая в апреле на 18,9% по сравнению с апрелем прошлого года до второго по величине показателя в истории помог удержать цены на нефть на минимальном уровне.

По данным Refinitiv Oil Research, поскольку нефтеперерабатывающие заводы создают запасы в преддверии летнего туристического сезона, майский импорт нефти в Китай приближается к 11 млн баррелей в сутки, по сравнению с 10,67 млн б/с в апреле.

Кроме того, ожидается, что в июне пропускная способность Китая вырастет на 1,5% в месячном исчислении, свидетельствуют данные Wood Mackenzie.

"Спрос в Китае продолжает демонстрировать признаки улучшения. Транспортные данные свидетельствуют об увеличении использования автомобилей, в то время как международные авиаперевозки растут", - отмечают аналитики ANZ.

Экономическая правда