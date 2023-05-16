OpenAI готовит новую модель искусственного интеллекта с открытым кодом

Стартап OpenAI готовится выпустить новенькую языковую модель с открытым кодом.

Об этом сообщает The Information со ссылкой на лицо, знающее о плане.

Чат-бот ChatGPT от OpenAI известен тем, что пишет прозу или стихи по команде, привлек широкое внимание в Силиконовой долине, поскольку инвесторы видят генеративный ИИ как следующую область роста для технологических компаний.

В январе Microsoft объявила о многомиллиардных инвестициях в OpenAI, углубляя свои связи со стартапом и готовя основу для большей конкуренции с конкурентом Alphabet Inc.

Помимо этого сейчас спешит присоединиться к конкурентам Microsoft и Google в выпуске генеративных продуктов искусственного интеллекта, способных создавать человеческий текст, искусство и другой контент и Meta Platforms.

OpenAI вряд ли выпустит модель, которая будет конкурентоспособной GPT, говорится в отчете.